Недвижимость ритейлерской сети в Кузбассе выкупила предприниматель из Новосибирска

Индивидуальный предприниматель Людмила Левина признана победителем торгов, проводившихся в виде публичного предложения, по продаже имущества обанкроченного новокузнецкого ООО «Биг Хоом», которое с 2002 года развивало в Кузбассе сеть супермаркетов «Ваш Гастрономыч», сообщает «КоммерсантЪ».

Людмила Левина предложила 14,45 млн руб., и с ней заключается договор купли-продажи. В составе продававшегося единым лотом объекта недвижимости — отдельно стоящее здание (склад) площадью 2,75 тыс. кв. м, земельный участок площадью 6,86 тыс. кв. м и магазин площадью 1,76 тыс. кв. м, расположенные в Заводском районе Новокузнецка Кемеровской области.

По информации изданя, ООО «Биг Хоом» было признано банкротом 3 ноября 2015 года. В прошлом году два помещения из имущества компании приобрел Алексей Дворник из Москвы, одно — ООО «ПКФ «Мария-ра» (Барнаул).