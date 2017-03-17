Завтра в Кузбассе планируют открыть штаб Алексея Навального

Завтра, 18 марта, в Кемерове планируется открытие избирательного штаба Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты РФ.

Координатором кампании Алексея Навального в Кузбассе стал бывший член ЛДПР, адвокат Павел Будников.

Сторонники Навального в Кузбассе намерены размещать информацию о работе оппозиционера в местных группах в социальных сетях, на форумах и региональных сайтах «с учетом специфики региона».

17 марта оппозиционер открывает штаб в Томске, 18-го — в Кемерове, 20-го — в Барнауле и Бийске. Алексей Навальный примет участие во всех мероприятиях.

Между тем, сегодня утром — в день приезда Алексея Навального в Томск — руководитель штаба Навального в Томске Алена Хлестунова и ее заместитель Ксения Фадеева не смогли выйти из дома, сообщает http://tv2.today.

Выяснилось, что входные двери их квартир были залиты монтажной пеной. Позже выяснилось, что повреждены и их машины: машину Ксении Фадеевой залили краской, проткнули шины и пеной залили выхлопную трубу. Так же повреждена машина друга Алены Хлестуновой.

Напомним, что аналогичная ситуация была 6 марта в Нижнем Новгороде: там залили монтажной пеной двери дома, где должен был открыться избирательный штаб оппозиционера Алексея Навального.