Производители и переработчики молока в Кузбассе не готовы к электронной ветеринарной сертификации продукции

Производители и переработчики молока Кемеровской области заявили о неготовности не только коммерческих, но и государственных структур к введению с 1 января 2018 года электронной ветеринарной сертификации молочной продукции, сообщает Авант-Партнер.

Об этом было заявлено 15 марта, на областном совещании, посвященном мерам по противодействию фальсификации молочных продуктов.

Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства должна вступить в силу с 1 января 2018 года, после чего любое перемещение партии готовой продукции станет возможным только при условии оформления ветеринарного сертификата, в электронной форме зарегистрированного в государственной информационной системе «Меркурий». До этой даты предусмотрен переходный период, в который можно сертифицировать продукцию, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

По информации издания, группа компаний Danone в настоящее время реализует в Кемеровской области пилотный проект по внедрению электронной ветеринарной сертификации на сырое молоко. Более 60% сырого молока в Кузбассе поступает уже с электронной формой.

Однако, по данным компании, внедрение ЭВС потребует инвестиций на уровне 136 млн рублей, а также ежегодных операционных расходов на уровне 98 млн рублей. В итоге ЭВС увеличит себестоимость молочной продукции завода в среднем на 1,7 рубля за кг, а средняя цена питьевого молока вырастет на 5,6%. При этом ни сельхозпредприятия, ни госветслужбы в настоящее время не располагают достаточным технологическим и кадровым потенциалом для оформления электронных ветеринарных сертификатов.

Возникает проблема с ЭВС и для готовой, переработанной продукции.Так, например, одна фура в среднем везёт десяти клиентам по десять наименований продукции. На этот груз необходимо выписать и погасить тысячу (!) электронных сертификатов.

По мнению начальника Управления ветеринарии Кемеровской области Сергея Лысенко, возникает патовая ситуация. Сейчас в регионе хватает ветеринарных врачей, однако в случае вступления в силу новых поправок штат необходимо будет увеличивать в разы.

По итогам совещания была составлена резолюция, с замечаниями и предложениями. Сельхозпроизводители и переработчики молока отметили отсутствие готовности внедрения системы ЭВС со стороны как производителей сельхозпродукции сырья, так и переработчиков, предприятий организованной и неорганизованной торговли, дистрибуторов и перевозчиков. «Считаем необходимым отложить внедрение ЭВС для сырого молока до 2019, исключить готовую, упакованную, прошедшую термическую обработку молочную продукцию из перечня подконтрольных товаров. К вопросу об ЭВС готовой продукции считаем возможным вернуться не ранее 2022 года – и только по итогам обсуждения с представителями отрасли результатов внедрения ЭВС при перемещениях сырого молока», – говорится в резолюции.