В Шорском национальном парке увеличилось количество белок и соболей

В течение двух месяцев с января по февраль 2017 года, сотрудниками отдела охраны «Шорского национального парка» был проведены мероприятия по зимнему учету животных, для проведения которых на территории национального парка были разработаны 42 маршрута, общей протяженностью 400 км.

Такие мероприятия необходимы для определения количество животных на территории парка. Инспекторы национального парка, проходят маршруты, фиксируют следы животных, с указанием вида, направления движения и количества животных встречающихся им на пути следования. Анализ численности позволяет проследить тенденцию ее изменения. На основе полученных данных планируются биотехнические мероприятия, и оценивается целесообразность их проведения.

По результатам анализа установлено, что сейчас на территории парка численность животных стабильна. По сравнению с предыдущим годом отмечено увеличение численности белок и соболей.

Между тем, в соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии РФ за посещение за посещение территории национального парка в Кузбассе в 2017 году установлена плата в размере 200 рублей.

Бесплатно посещать национальный парк смогут дети в возрасте до 12 лет, инвалиды I и II групп, ветераны всех категорий, Герои Советского Союза, Герои России, граждане, проживающие на территории национального парка и их близкие родственники, граждане, проживающие в населенных пунктах, окруженных границами национального парка и другие.