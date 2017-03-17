В Кузбассе продолжает работу выставка «Сад наслаждений»

В экспозиции представлено более пятидесяти произведений из фондов музея: живопись, художественный фарфор и ювелирное искусство.

Авторы произведений — известные российские художники: представители двух художественных центров страны: г. Санкт-Петербурга (живописец К. Н. Славин, мастер по фарфору Н. Л. Петрова) и г. Екатеринбурга (ювелиры В. М. Храмцов, С. А. Пинчук, В. Н. Устюжанин).

Выставка «Сад наслаждений» продолжает традицию весенних вернисажей в музее: «Цвет благоуханный» (2015), «Благословите Женщину» (2016).