Александр Бессмертных завоевал «бронзу» в масстарте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Спортсмен из Кузбасса Александр Бессмертных завоевал «бронзу» в масстарте на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, которых проходил в Осло (Норвегия).

Первым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю с временем 2 часа 2 минуты 59,7 секунды. Вторым стал финн Иво Нисканен, отставший от победителя на 9,9 секунды. Фотофиниш трёх спортсменов определил бронзового призера, им стал Александр Бессмертных (+1 минута 15,2 секунд к времени победителя).

Напомним, в начале марта Бессмертных в составе российской сборной стал серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 10 км в финском Лахти. В активе Александpа Бессмертных есть серебряная медаль Олимпийских игр, которую он завоевал в эстафете.