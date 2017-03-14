В Кузбассе прошли соревнования по охотничьему биатлону

В Кузбассе в Анжеро-Судженскепрошел второй чемпионат Кемеровской области по охотничьему биатлону, в котором приняли участие более 30 спортсменов-охотников в возрасте от 18 до 60 лет.

Они преодолели дистанцию в 2 километра по пересечённой местности, на скорость на специальных охотничьих лыжах на меху. На финише участники на огневом рубеже из личного охотничьего оружия должны были поразить три мишени.

По результатам двухкилометровой гонки по пересеченной местности победителем биатлону в личном зачете стал сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области прапорщик Сергей Барсуков.

Победителю кроме победной медали и грамоты была вручена путевка на разные сезоны охоты.