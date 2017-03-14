В Кузбассе откроют парк развлечений «Мегалэнд»

В июне 2017 года группа компаний MALLTECH планирует открыть в Кузбассе в новокузнецком торгово-развлекательном центре «Планета» новый современный парк развлечений «Мегалэнд», сообщает пресс-служба ТРЦ.

Новый парк развлечений займет площадь 2,6 тыс. кв. м, и станет самым крупным детским развлекательным центром в Кузбассе. В парке эксклюзивно будет представлен целый комплекс активностей: веревочный экстрим-парк, батутная арена, самый большой лабиринт в городе и более 60 игровых автоматов.

Помимо индивидуальных развлечений «Мегалэнд» предложит комплексные услуги по организации дней рождения, групповых праздников и программ для школьных классов. Для посетителей от 2 лет будет организован детский сад, где родители смогут оставить ребенка под присмотром на время посещения ТРЦ.