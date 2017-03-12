Экс-мэр Прокопьевска освобожден от ответственности по амнистии

На минувшей неделе 10 марта в Кузбассе Центральный районный суд Прокопьевска признал бывшего главу города Прокопьевск Валерий Гаранина виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч 2 ст 285 УК РФ) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и к 2 годам лишения права занимать управленческие должности, сообщила представитель прокуратуры Кемеровской области Елена Тушкевич.

Однако, в соответствие с положениями постановления Госдумы РФ от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» Гарнин был амнистирован.

Постановление ГД предполагает, что судимость с амнистированного считается снятой, в то же время у администрации города, признанной потерпевшей стороной, сохраняется право требовать с Валерия Гаранина возмещения ущерба на сумму более 1 млн. рублей.

В своем последнем слове экс-мэр Прокопьевска заявил о своей невиновности, но выразил готовность возместить ущерб бюджету города.

Напомним, уголовное дело в отношении Валерия Гаранина было возбуждено после того, как 23 сентября 2016 года он подал в отставку по состоянию здоровья. Следствие обвиняло Гаранина в злоупотреблениях должностными полномочиями, которые выразились в том, что в 2010 году мэр выделил из городского бюджета 2,4 млн руб. «знакомой местной жительнице» на покупку квартиру. Приобретение было сделано всего за 1,395 млн. руб., тем самым, городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 1 млн. руб. При этом знакомая не имела права на получение или покупку жилья за счет бюджета, не проживала в ветхом или аварийном жилье.