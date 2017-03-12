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Павел Муллин освобожден из под страж на время следствия

В минувшую пятницу Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета о помещении под домашний арест бывшего и.о. главы Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Павла Муллина и освободил его в зале суда, сообщает РИА Новости.

Напомним, экс-глава Следственного управления СК РФ в Кузбассе Павел Муллин подозревается в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), а также в подстрекательстве к служебному подлогу (статья 292 УК РФ).

Расследование ведут сотрудники СК пятого следственного управления с дислокацией в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что Павел Муллин отстранен от должности и.о. руководителя Следственного управления СК РФ по Кемеровской области приказом председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Новым исполняющим обязанности руководителя регионального управления стал заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Александр Кустов, полковник юстиции. 

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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