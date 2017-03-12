В Кузбассе банкротят бывшего владельца сети супермаркетов «Пенсионер»

В арбитражном суде Кемеровской области по заявлению Сбербанка начался процесс о признании банкротом кемеровского индивидуального предпринимателя Абрама Янгилова, бывшего владельца сети супермаркетов «Пенсионер», сообщает «КоммерсантЪ».

По заявлению банка предприниматель имеет задолженность по двум банковским картам, которая подтверждена двумя решениями суда Центрального района Кемерово, принятыми в сентябре 2016 года. Общая сумма требований банка — 4,66 млн руб.

Янгилов предложил банку мировое соглашение. Однако Сбербанк не согласен на него и настаивает на введении процедуры банкротства.

Напомним, 11 магазинов сети супермаркетов «Пенсионер», принадлежащей Янгилову до 2014 года, работали до ноября прошлого года. Затем они закрылись, а их помещения были сданы в аренду сети «Магнит».

Суд удовлетворил ходатайство должника и отложил разбирательство до 30 марта.