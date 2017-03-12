Кондитерские изделия из Кузбассе будут экспортироваться в Южную Корею

В ближайшее время Сибирская торговая ассоциация намерена начать экспорт в Южную Корею кондитерских изделий производителей из Кузбасса, сообщает Авант-Партнер. Общая стоимость первого контракта предварительно оценивается в 500 тыс. долларов.

По информации издания в первую партию войдут кондитерские ООО «ИмперияМокс», ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» и ОАО «Гурьевский пищекомбинат».

В данный момент продукция, которая будет поставляться в Корею, проходит сертификацию. При этом сертификация одного вида товара для поставок в Южную Корею стоит около 1,5 тысячи долларов.

По данным Кемеровской таможни, экспорт из Кузбасса в Южную Корею за январь-декабрь 2016 года составил 1,208 млрд долларов.

СПРАВКА: Сибирская торговая ассоциация была создана в прошлом году специально для продвижения продукции кузбасских производителей на рынках стран Азии под единым брендом «Siberia». На начало марта текущего года в ассоциацию входило порядка 10 компаний – производителей мёда, кондитерских изделий и молочной продукции.