Агентство по защите и привлечению инвестиций в Кузбассе планирует инвестировать около 5 млрд рублей

Агентство по защите и привлечению инвестиций Кемеровской области намерено в 2017 году найти и реализовать не менее 12 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций в 5 млрд рублей, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на директора «Агентства» Виталия Куприянова.

В частности, на 2017 год Агентство планирует принять на сопровождение такие проекты как создание частного индустриального парка в г. Кемерово (1,4 млрд рублей, ООО «УК «Экоимпульс», г. Кемерово), создания центра ядерной медицины (ок. 1 млрд рублей, ООО «ЛДЦ МИБС», г. Москва), создание сети вертолетного сообщения (ок. 1 млрд рублей, вертолетная компания «Аэросоюз», г. Москва).

По словам Куприянова, успешными проектами 2016 года можно назвать начало строительства аквапарка в Кемерове (ООО «Кузбасский водный центр») и рыбоводного комплекса в Юрге по выращиванию форели (ООО «Сибирская рыба»).

В настоящее время агентство ищет точки соприкосновения, включения кузбасских предприятий в технологические цепочки крупного международного концерна Siemens, работающего в сфере промышленной автоматизации.

Один из документов, который проходит сейчас согласование – это Проект постановления Коллегии Администрации Кемеровской области «О единой системе инвестиционных предложений Кемеровской области». Предполагается, что «Единая система инвестиционных предложений», будет включать в себя базу данных по инвестиционным площадкам и реестр инвестиционных проектов Кузбасса.

СПРАВКА: Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» организовано в декабре 2013 года Его цель – создание и развитие благоприятного инвестиционного климата в Кемеровской области, устранение барьеров для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, снижение инвестиционных рисков.