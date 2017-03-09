В администрации Кузбасса сформирован блок по социальным вопросам, в состав которого вошли областной департамент социальной защиты населения, областное архивное управление и управление ЗАГС Кемеровской области.

На должность заместителя губернатора по социальным вопросам назначен Алексей Сергеев, до этого занимавший пост заместителя губернатора по вопросам здравоохранения.

Заместителем губернатора Кузбасса по вопросам здравоохранения стал Валерий Цой, который будет курировать областной департамент охраны здоровья населения и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области. Ранее он занимал пост заместителя губернатора по вопросам социальной политики. Теперь эта должность упразднена.