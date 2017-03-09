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Пожарный инспектор в Кузбассе обвиняется в служебных подлогах

В Кузбассе направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего пожарного инспектора, обвиняемого в четырех преступлениях по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным УФСБ России по Кемеровской области, бывший инспектор Государственного пожарного надзора с апреля 2014 по февраль 2015 года фиктивно повышала показатели работы по выявлению физических лиц, якобы допустивших нарушения правил пожарной безопасности для улучшения показателей.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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