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Кемерово примет участие в конкурсе развития общественных пространств

7 марта в России стартовал открытый национальный архитектурный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств, сообщает пресс-служба Минстроя.  

Конкурс пройдет в 15 столицах регионов: благоустраивать общественные пространства планируется в Астрахани, Владимире, Владикавказе, Волгограде, Ижевске, Калуге, Кемерово, Липецке, Ставрополе, Рязани, Томске, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах и Челябинске. Победителей конкурса объявят в конце апреля.

Задача конкурса — запустить процесс создания нового облика городов России и вовлечь в процесс молодых специалистов со всей страны, а также всех неравнодушных к архитектуре и городским пространствам. Общий фонд конкурса составляет 12 миллионов рублей.

Выбранные проекты будут реализованы в текущем году, в том числе за счет федеральных субсидий на благоустройство.

В конце апреля будут определены 15 проектов, которым выделят средства, а реализованы они будут уже в текущем году. Отмечается, что общий призовой фонд составляет 12 млн. рублей. Финалист конкурса получит 400 тысяч рублей. Его концепцию будет оценивать экспертное жюри. За второе и третье место также предполагаются вознаграждения в 300 и 100 тысяч рублей, соответственно. Они также смогут принять участие в проектировании

Ранее правительство утвердило приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". В 2017 году финансирование проекта из федерального бюджета составит 20 миллиардов рублей. За два года планируется благоустроить 360 городов. Программа также предусматривает повышение качества среды в 319 моногородах России.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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