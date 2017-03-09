И.о. руководителя СК РФ в Кузбассе отстранен от должности. Ему продлен срок задержания

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок задержания до пятницы 10 марта исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Павлу Муллину, которому инкриминируется превышение полномочий, сообщает "Интерфакс". Как следует из постановления суда, П.Муллин также подозревается в служебном подлоге.

По мнению суда, следствие не предоставило достаточно доказательств, необходимых для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста

Напомним, 22 февраля в отношении исполняющего обязанности руководителя управления следственного комитета по Кузбассу было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным спецслужб, полковник юстиции Павел Муллин, препятствовал раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия.

По версии следствия он оказал влияние на сотрудников полиции и Следственного комитета, чтобы скрыть от регистрации материалы по факту обнаружения боеприпасов. В качестве подозреваемых в деле фигурируют ещё два сотрудника полиции. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом, а Павел Муллин содержится в СИЗО.

Расследование ведут сотрудники пятого следственного управления следственного комитета с дислокацией в Новосибирске.

3 марта приказом руководителя СКР Александра Бастрыкина Павел Муллин был отстранен от должности. Он был назначен исполняющим обязанности руководтеля Следственного управления СК РФ по Кузбассу в ноябре прошлого года после задержания по подозрению в коррупции Сергея Калинкина.