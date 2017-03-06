По данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения, 66% россиян испытывают недоверие к новостям, сообщает Росбалт.

Новости по телевизору часто вызывают недоверие у 21% опрошенных, у 45% участников опроса — редко.

По данным социологов, в том случае, если новостная информация не вызывает доверия, 18% россиян ищет ее в Интернете на новостных сайтах, 17% обсуждают ее со своими близкими и друзьями, а 10% ищут ее на других СМИ, в том числе в газетах и на радио. 23% заявили, что не предпринимают специальных действий.

Вместе с тем, 47% участников опроса полагают, что качество новостных программ на российском телевидении за последние два года повысилось, 26% не увидели изменений, а 13% высказались, что новости на российском ТВ стали хуже.