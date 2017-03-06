Около 200 человек в Кузбассе привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления

По данным прокуратуры Кемеровской области в сфере противодействия коррупции в 2016 году 195 человек привлечено к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате выявления 1644 нарушений закона было внесено 442 представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 590 человек. Кроме того, в суд направлено 18 заявлений на общую сумму 104 тыс. руб., сумма возмещенного ущерба во внесудебном порядке составила 301 тыс. руб., к административной ответственности привлечено 44 лица.

В 2016 году возросло количество юридических лиц, привлеечннных к административной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Судами в 2016 году рассмотрено 7 таких дел, назначены штрафы в размере 7 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году прекращены полномочия двух лиц, занимавших муниципальные должности в связи с утратой доверия по результатам мер, принятых органами прокуратуры.

На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел. Более тысячи нарушений были выявлены при осуществлении государственной и муниципальной службы. Лица, замещающие различные должности, не исполняли возложенные на них антикоррупционным законодательством обязанности, не соблюдали запреты и ограничения. Например, за указанные нарушения к дисциплинарной ответственности было привлечено 116 сотрудников МВД.

Правоохранительными органами области выявлено 414 преступлений коррупционной направленности Значительную часть в структуре коррупционных преступлений составляет взяточничество. 128 преступлений коррупционной направленности совершено должностными лицами сферы образования. Еще 21 преступление совершено должностными лицами правоохранительных органов (работниками органов внутренних дел, системы исполнения наказаний, Следственного комитета, УФСКН), 8 преступлений совершены судебными приставами-исполнителями; 53 преступления — в сфере безопасности дорожного движения владельцами транспортных средств.

Размер причинённого коррупционными преступлениями ущерба по направленным в суд уголовным делам за 2016 год составил 4 млрд 650 млн 80 тысяч рублей. Возмещено до направления уголовных дел в суд 15,4 млн рублей. Кроме того, по направленным в суд делам в порядке статьи 115 УПК РФ наложен арест, а также изъято имущество обвиняемых на сумму 4 млрд 567 млн рублей.

В 2016 году судами Кемеровской области с вынесением решения рассмотрено 202 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 205 лиц, из них с вынесением обвинительного приговора — 193 уголовных дела в отношении 195 лиц.