Налоговая миграция в Кузбассе снизилась на 9%

По данным УФНС России по Кемеровской области, налоговая миграция в Кузбассе в 2016 году снизилась на 9% по сравнению с 2015 годом, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елену Латышенко.

По ее словам, в 2015 году в другие регионы ушло 653 ИП и юридических лиц, а в 2016 их – 596.

В то же время в регионе в прошлом году зарегистрировано 3832 вновь созданных организаций, 6176 прекратили свою деятельность, из них – 4296 исключены из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа как недействующие. Относительно ИП эти показатели таковы – 9541 зарегистрированы, 10090 прекратили свою деятельность.

По данным Елены Латышенко, рост миграции бизнеса отмечен в таких регионах, как Республика Хакасия (27,5%), Ивановская область (42%), Пермский край (56,6%). Для сравнения в Кемеровской области показатель составлял 33,8%.

Среди других регионов СФО Кемеровская область по количеству выбывших организаций имеет средний показатель. Выше показатель миграции наблюдается в Новосибирской и Омской областях, ниже – в Республике Бурятия, Республике Алтай и Республике Тыва. Количество организаций, прибывших в субъект из других регионов выше, чем в Кузбассе, в Новосибирской области и Красноярском крае, ниже – в Республике Бурятия и Республике Тыва.