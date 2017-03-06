В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту подачи некачественной питьевой воды

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в питьевой воде в Тайгинском городском округе марганца и фенола, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

Проверка проводилась по жалобам жителей города Тайги на качество воды. В результате проверки было установлено, что предельно допустимая концентрация марганца и фенола в подаваемой населению питьевой воде превышена.

Следствие изъяло документацию у предприятия, ответственного за водоснабжение и возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что прокуратура Кемеровской области требовала устранить нарушения санитарных требований питьевой воды от руководства "Водоканала" и главы города Тайги

По данным Общероссийского народного фронта по Кемеровской области, содержание марганца в воде превышено более чем в 20 раз.