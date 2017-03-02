Зарплаты в Госдуме выросли на 13%

По данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных госслужащих по итогам 2016 года составила 115,7 тысяч рублей, что на 4% больше, чем в 2015 году, сообщает Росбалт.

Сегодня средний чиновник получает в 2,5 раза больше, чем научные работники (их средняя зарплата — 46,1 тысячи рублей) или врачи (48,9 тысячи рублей) и в 3,5 раза больше, чем школьные учителя (32,6 тысячи рублей).

Лидирует по уровню зарплат аппарат правительства: его сотрудники в среднем получали 228,5 тысячи рублей в месяц.

Средняя зарплата в администрации президента составила 218,6 тысячи рублей. Зарплата госслужащих Счетной палаты составила 180,7 тысячи рублей.

Максимальный рост зарплат был вновь зафиксирован в Государственной думе — на 13%, до 154,8 тысячи рублей.

В Совете Федерации средняя зарплата выросла на 1,3% до 176,1 тысячи рублей, в Конституционном суде — на 10,4% до 136,2 тысячи рублей.

Среди органов исполнительной власти лидером по зарплате является МИД РФ — 147,2 тысячи рублей. Далее следует Минфин — 140,1 тысячи рублей, Федеральное казначейство — 120,3 тысячи рублей, управление делами президента РФ — 117,9 тысячи рублей, ФНС — 117,8 тысячи рублей.

Самыми низкооплачиваемыми среди федеральных чиновников оказались сотрудники Федерального агентства по делам национальностей, средняя зарплата которых составляла 53,9 тысячи рублей.