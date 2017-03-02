27 марта дальнобойщики прекратят перевозки товаров по всей России

27 марта по всей России российские перевозчики планируют начать всероссийскую акцию протеста против системы «Платон»: они намерены полностью прекратить перевозку товаров народного потребления, сообщает портал Trucksale со ссылкой на представителя Объединения перевозчиков России Сергея Владимирова.

По его словам, во всероссийской забастовке примут участие дальнобойщики более чем из пятидесяти российских регионов России. При этом в рейсы не выйдут порядка 10 тысяч водителей большегрузов. Акцию намерены поддержать и дальнобойщики Республики Беларусь, которые также готовы на время забастовки остановить перевозки по России.

По информации организаторов акции, дальнобойщики на этот раз добиваются не только отмены «Платона», но и отставки правительства с вынесением вотума недоверия президенту Владимиру Путину.

По их словам, за несколько лет массовых протестов по всей стране правительство так и не пожелало выйти на переговоры с перевозчиками и прислушаться к их предложениям. Такое положение дел вынудило дальнобойщиков перейти к крайним мерам. Однако они готовы прекратить акцию протеста, если правительство обсудит с ними перспективу отмены системы «Платон».

На главной странице сайта Объединения перевозчиков России включен таймер обратного отсчета до начала стачки и перечислены требования дальнобойщиков: полная отмена системы "ПЛАТОН" или реорганизация под транзитный транспорт с передачей государству; отмена транспортного налога; режим труда и отдыха водителей должен быть настроенпод реалии РФ; отставка правительства, недоверие президенту; наведение порядка на весовом контроле; предоставление перевозчикам обоснования расчётов размера акциза на топливо.