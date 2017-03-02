В Кемерове застрелен бизнесмен

Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СК РФ в Кузбассе 1 марта 2017 года около 21 часа (местного времени) в гаражном кооперативе Заводского района города Кемерово обнаружено тело местного жителя с огнестрельными ранениями в области головы и шеи.

По данным следствия, потерпевший припарковал автомобиль в гараже, а когда вышел из транспортного средства, прозвучали выстрелы. В соседнем гараже от звука выстрела сработала сигнализация. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил тело потерпевшего. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены гильзы от патронов, по предварительным данным, пистолета ПМ.

По предварительным данным, погибший занимался продажей электротоваров на территории Кемерова, имел торговые площади. В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается личность потерпевшего, его окружение. Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых предпринимательская деятельность.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.