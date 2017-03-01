В Москве прошел обыск у координатора проекта Gulagu.Net Елены Абдуллаевой

Вчера в квартире координатора проекта Gulagu.Net и бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии по Москве Елены Абдуллаевой прошли обыски, сообщает Росбалт со ссылкой на основателя правозащитного проекта Владимира Осечкина. По его словам, обыск у Абдуллаевой начался около 18:00.

Сама Елена Абдуллаева на своей странице в Facebook заявила о давлении со стороны полицейских из ОВД «Перовский».

По ее словам, 28 декабря 2016 года оперативники из полицейского участка, который она неоднократно проверяла, будучи членом ОНК, подкараулили ее сына, когда он шел на тренировку, и затолкали в машину. Сын успел позвонить матери и сообщить о произошедшем. Его доставили в тот самый отдел полиции, заявили, что он подозревается в краже телефона и избили, причинив ему травмы.

25 февраля те же самые сотрудники полиции без предупреждения приехали домой к Абдуллаевым, чтобы «поговорить» с подозреваемым, ломились в дверь и угрожали ее выбить. Дверь им не открыли и они уехали.

28 февраля в квартиру снова явились полицейские — на этот раз с обыском, в ходе которого один из сотрудников откровенно сказал сыну правозащитницы: «Ничего личного, скажи спасибо за весь кипиш, который поднимает твоя мамаша», сообщает «ОВД-инфо».

После огласки в СМИ информации об обыске у Елены Абдуллаевой и выезда к ней журналистов и адвокатов, оперативники ретировались.