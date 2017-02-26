Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае

Гражданский активист Ильдар Дадин, осужденный по статье о неоднократном нарушении порядка проведения акции (статья 212.1 УК), освобожден из колонии в Рубцовске Алтайского края, сообщает ТАСС.

Напомним, Ильдар Дадин впервые в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Басманный суд Москвы вынес приговор активисту Ильдару Дадину в конце 2015 года. Признав его виновным в неоднократном нарушении порядка проведения акции (статья 212.1 УК), суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Мосгорсуд позже снизил Дадину срок наказания на полгода.

10 февраля 2017 года Конституционный суд опубликовал решение по жалобе Дадина на статью 212.1 УК. Согласившись с многими доводами защиты активиста, суд признал возбуждение дела против него незаконным, поскольку решения по трем его административным правонарушениям на момент возбуждения дела еще не вступили в силу. 13 февраля защита Дадина обратилась к председателю ВС Вячеславу Лебедеву с просьбой внести представление в Президиум Верховного суда о пересмотре дела Дадина в связи с постановлением КС.

22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор и признал право Дадина на реабилитацию.

Ильдар Дадин сразу после освобождения, обращаясь к журналистам, своей сестре и жене Анастасии Зотовой, сказал: "Если бы в России не было гражданского общества, я не выжил. Спасибо всем честным людям!.. Моя жизнь принадлежит не мне, а им!".