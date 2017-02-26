В России проходят акции памяти Бориса Немцова. В Кузбассе запретили пройти даже по тротуарам

Два года назад, 27 февраля 2015 года, был убит Борис Немцов. Сегодня во многих городах России проходят акции памяти убитого оппозиционного политика.

Самая многочисленная акция планируется в Москве: согласованное число участников "Марша памяти Немцова" составляет 30 тысяч. Маршрут марша пролегает по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. После этого все желающие смогут возложить цветы около места убийства политика на Большом Москворецком мосту.

В Петербурге власти не согласовали шествие, но разрешили митинг. Петербуржцы от станции метро горьковская пройдут по Троицкому мосту на Марсово поле, где пройдет митинг. Проезжую часть перекрывать не будут, поэтому колонна пойдет по узкому тротуару.

Подобные мероприятия запланированы также в Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Кирове и Казани.

Шествие и митинг в память о Борисе Немцове прошли в Новосибирске. В акциях приняли участие более 100 человек, сообщает Тайга.инфо.

Участники прошли с портретами Немцова по центру города — от перекресток улицы Фрунзе и Красного проспекта до Нарымского сквера, где, у мемориала жертв политических репрессий, состоялся митинг, который завершился импровизированным концертом (с исполнением песни «Машины времени» «Костер») и минутой молчания.

Во многих регионах городские администрации запретили проведение акций памяти Немцова или предложили организаторам альтернативные неудобные маршруты.

Так в Кузбассе, власти Кемерова запретили шествие, которое должно было пройти 26 февраля вдоль проспекта Ленина.Несмотря на то, что организаторы не планировали перекрывать движение, им запретили провести шествие даже по тротуару, заявив что в Кузбассе запрещены публичные мероприятия на тротуарах.

Организаторы обжаловали их решение в Центральном районном суде Кемерова, однако суд ее не удовлетворил. По словам представителяадминистрации, в Кемеровской области областным законом запрещаются «массовые акции не только возле школ, больниц, аэропортов, церквей, но и на тротуарах, остановках общественного транспорта, в местах, где проводятся мероприятия с участием детей, а также на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам».

Гражданские активисты провели серию одиночных пикетов по маршруту планируемого шествия.