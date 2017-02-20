В Кузбассе началась масленичная неделя

С 20 февраля до воскресенья 26 февраля продлится традиционный праздник, символизирующий проводы зимы – Масленичная (Сырная) неделя. Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста — дата празднования привязана к православной Пасхе и меняется каждый год

По отдельности дни праздника именуют по-разному: Встреча, Заигрыш и Лакомки. К середине праздничной недели, в четверг (Разгуляй), масленичный гуляния набирают полную силу. Каждый должен стараться выплеснуть всю накопившуюся за зиму энергию и принять участие в конкурсах, катаниях на санях, поедании блинов. К вечеру же зять должен тещу пригласить с ответным визитом на блины.

Суббота Масленицы 2017 гола называется Золовкиными посиделками. Молодая невестка должна пригасить в свой дом гостей и угощать их.

Кульминацией Масленичной недели является Прощенное воскресение. В этот день принято просить прощения у всех за обиды, ходить на кладбище, а также оставлять блины для поминовения усопших. Масленица завершается традиционным сжиганием чучела Зимы.

В Кузбассе на неделе пройдут масленичные гуляния. Так сотрудники кемеровского Центра детского творчества Центрального района приглашают 21 февраля жителей города принять участие в марафоне «Широкая масленица – 2017», пройдёт в 14:00 на Пионерском бульваре.

Всех желающих будут угощать блинами, кашей и чаем. Марафон пройдёт в семь этапов, в рамках которых кемеровчане смогут проверить знания русских поговорок, частушек, а также познакомиться со старорусскими традициями.

Участники масленичных гуляний смогут сыграть в «Метлобой» — хоккей с мячом, где вместо клюшек будут использоваться мётлы. Победителей марафона наградят кубками в виде чучела масленицы и почётными грамотами.

В рамках мероприятия пройдёт благотворительная ярмарка. Все вырученные средства будут переданы волонтёрам из благотворительного фонда «Детское сердце», где их направят на лечение больных детей.

Самые масштабные проводы зимы по традиции пройдут в музее-заповеднике "Томская Писаница", где 25 февраля состоится театрализованная программа «Затейница Масленица».

Всех приехавших на «Томскую Писаницу» ожидает увлекательное этнографическое представление-игра «Знатоки народных традиций». По ходу действия главные герои – Скоморохи познакомят посетителей музея с обычаями Масленичной недели, а персонажи: Тёща, Парни и Девки развлекут посетителей музея народными играми и забавами. По Масленичному календарю это «Золовкины посиделки».

Помимо празднования Масленицы в этот день состоятся проводы Главного Деда Мороза Кузбасса. Этот день последняя возможность в этом зимнем сезоне пообщаться с Зимним волшебником. Он примет в своей Резиденции всех тех, кто не успел приехать к нему в течение зимы, а затем отправится в холодное царство вечных льдов и снега до декабря.

Традиционным взятием снежной крепости и сожжением чучела зимы закончится шестой день Масленичной недели.

А 26 февраля вмузее-заповеднике «Томская Писаница» пройдет карнавал «Эх, широка Масленица». Вэтот день в музее-заповеднике. пройдут ярмарка, молодецкие забавы, народные игры и спортивные состязания, концертные номера, подарки, столб и снежная крепость, скоморохи и ходулисты, артисты всех рангов и мастей, танцевальные и песенные коллективы.

Кроме того, пройдет фотоконкурс на самое необычное «Блинное селфи» с розыгрышем призов. По правилам конкурса, необходимо сделать интересное фото (с героями масленичного гуляния, в ярком костюме или русском платке) и разместить фотографию с тегом #томскаяписаница2017 в «Instagram». Победителя выберет жюри в финале программы.

В этот день в музее будут работать несколько площадок: на Центральной сцене состоится концертная игровая программа. Здесь выступят танцевальные и песенные фольклорные коллективы города. Самые смелые и ловкие могут попробовать свои силы в конкурсе «Масленичный столб». Во время этого конкурса будут разыграны самые ценные призы и подарки от партнеров музея.

На Экспозиции «Сказка» с театрализованной игровой программой выступят детские ансамбли.

На Спортивной площадке всех желающих приглашают поучаствовать в состязаниях – рывок и жим гири, бои мешками на бревне, перетягивание каната и хоккей на валенках, взятие снежной крепости.

Кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела зимы – Марены.