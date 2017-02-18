В 20 регионах России не хватает препаратов от ВИЧ

В двух десятках регионов России обнаружена нехватка антиретровирусных препаратов сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По информации ведомства, в результате проведенной Росздравнадзором проверки остатков лекарственных препаратов было выявлено, что в двух десятках регионах России обнаружен недостаток антиретровирусных препаратов по трем-пяти наименованиям — это объем менее месячной потребности.

Ранее сообщалось, что движение «Пациентский контроль» получило обращения от пациентов с ВИЧ об отказах в выдаче препаратов или замене лечебных схем без соответствующих медицинских показаний из Алтайского края, Новосибирской области, Москвы, Волгограда, Владивостока, Йошкар-Олы, Краснодарского края, Ленинградской области, Челябинска и Башкирии. Среди регионов СФО непростая ситуация с лекарствами для вич-инфицированных сложилась не только в Новосибирске. Сложности наблюдались в Кузбассе, Алтайском Крае.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец потребовала от Минздрава отчитаться по ситуации с лекарственным обеспечением регионов.

Напомним, с 1 января 2017 года закупки лекарств для пациентов с ВИЧ централизованно проводит Минздрав РФ, ранее это делали местные власти. Регионы закупали препараты по собственным графикам: где-то на год, где-то на несколько месяцев. В связи с изменением схемы закупок график обеспечения больных лекарствами сбился, на что в феврале 2017 года стали жаловаться пациентские организации.

По данным Минздрава в регионы «было направлено около 2,28 млрд руб. для создания запаса антиретровирусных препаратов на четыре-пять месяцев» для прохождения переходного периода». Централизованные поставки в субъекты федерации препаратов начнутся в апреле нынешнего года. В Минздраве сообщили, что в 2017 году на противодействие распространению ВИЧ в РФ (сейчас им инфицировано около 1 млн человек) выделено из федерального бюджета около 20 млрд руб.

Дополнительные средства, направленные в регион для создания необходимого запаса антиретровирусных препаратов, должны были закрыть их дефицит в переходные 4-5 месяцев. Кроме того, помимо дополнительной закупки медикаментов регионы также должны наладить обмен лекарствами. Соответствующее постановление правительства было принято в конце 2016 года.