Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства будет уменьшено

Минсельхоз РФ скорректировал госпрограмму развития сельского хозяйства на период до 2020 года, снизив ряд ее показателей, сообщает Росбалт со ссылкой на данные ведомства.

Согласно проекту, финансирование госпрограммы на 2017 год снижается с 300 млрд рублей до 215,8 млрд рублей. Финансирование на 2018 год сокращается до 197,5 млрд рублей с 324 млрд рублей, на 2019 год — до 194 млрд рублей с 337,8 млрд рублей, на 2020 год — до 194 млрд рублей с 350 млрд рублей соответственно.

Скорректирован и показатель роста сельхозпроизводства на период до 2020 года. В действующем варианте предполагалось, что рост производства в 2017 году составит 1,9-2%, в 2018 году — 1,9%, 2019 году — 1,7%. 2020 году — 1,5%. Новый вариант предусматривает, что в 2017 и 2018 годах производство сельхозпродукции увеличится на 1,7%, в 2019 году — на 1,8%, в 2020 году — на 2,1%.

Прогноз урожая зерна на 2017 год снижен со 107 млн тонн по действующей программе до 104 млн тонн — по скорректированной. Оценка урожая в 2018 году снижена до 106 млн тонн со 110 млн тонн, в 2019 году — до 108 млн тонн со 113 млн тонн, в 2020 году — до 110 млн тонн со 115 млн тонн соответственно.

Оценка сбора сахарной свеклы в скорректированном варианте госпрограммы развития сельского хозяйства не изменилась и составила 38,5 млн тонн (2017 год), 39,3 млн тонн (в 2018 году), по 40,1 млн тонн в 2019 и 2020 годах.