В Кузбассе начинается реализация проекта «Большой Шерегеш»

По информации портала Gesh.ru, в Кузбассе начинается финансирование проекта «Большой Шерегеш», представленного ОАО «Федеральный Центр Проектного Финансирования» (дочерняя компания Внешэкономбанка) и администрацией Кемеровской области.

Проект предполагает комплексное развитие территории крупнейшего сибирского горнолыжного курорта Шерегеш для создания всесезонного туристического кластера мирового уровня, с развитой транспортной инфраструктурой и туристическими объектами общей площадью 120 га.

Строительство запланировано в едином архитектурном стиле, будут продуманы все объекты инфраструктуры, а помимо нескольких горнолыжных трасс, подъемников и гостиничного городка будет оборудованная пешеходная зона.

Проект «Большой Шерегеш» предусматривает не только строительство нового сектора «Б», но и дальнейшее развитие сектора «А». Реализовать всё это планируется к 2023 году. К этому времени курорт сможет принимать 20 тысяч человек в день одновременно. Сейчас пиковая загрузка составляет 9 тысяч. В рамках проекта, предполагается создание единой системы управления курортом.

Как сообщает Gesh.ru, объем привлечения инвестиций для реализации проекта оценивается в 8,5 млрд рублей, 5,5 млрд из которых, будут потрачены на строительство объектов туристской инфраструктуры, более 3 млрд – на инженерную и транспортную инфраструктуру, строительство подъемников, создание горнолыжных трасс и благоустройство территории.