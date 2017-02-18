В Кузбассе открылась выставка «Слушать тишину, слышать бесконечность…»

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка новосибирского художника Виктора Красильникова «Слушать тишину, слышать бесконечность…».

Виктор Красильников родился в 1940 году в Новосибирске. В 1963 году поступил в Политехникум при ленинградском восстановительном центре Всероссийского общества глухих на художественно-оформительское отделение. Через пять лет закончил вуз, получив специальность художника-оформителя.

Виктор Павлович много и плодотворно работал, особую известность приобрел в качестве плакатиста. В конце 80-х годов занялся станковой

живописью, выбрав пейзаж и натюрморт. Его работы с изображением полей, домиков, деревьев, обнаженных или заснеженных производят глубокое впечатление, обладают особым настроением и безмолвием.

Для некоторых картин Виктор Красильников разработал особую технологию. Разливая краску тонкими струями по поверхности оргалита, он точно

моделировал необходимые образы.

Виктор Красильников оставил целый ряд прекрасных и тонких по настроению картин. Его искусство, специалисты называют камерным, наполненным особой

тишиной.

Произведения В. П. Красильникова хранятся в коллекциях Новосибирского государственного художественного музея, Новосибирского государственного краеведческого музея, в частных собраниях Германии, США, Франции, Швейцарии.