Погода
на 18 февраля
-13°C
Курс валют
на 17 февраля
$ 58.19
61.96
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе открылась выставка «Слушать тишину, слышать бесконечность…»
Новости

В Кузбассе открылась выставка «Слушать тишину, слышать бесконечность…»

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка новосибирского художника Виктора Красильникова «Слушать тишину, слышать бесконечность…».

Виктор Красильников родился в 1940 году в Новосибирске. В 1963 году поступил в Политехникум при ленинградском восстановительном центре Всероссийского общества глухих на художественно-оформительское отделение. Через пять лет закончил вуз, получив специальность художника-оформителя.

Виктор Павлович много и плодотворно работал, особую известность приобрел в качестве плакатиста. В конце 80-х годов занялся станковой 
живописью, выбрав пейзаж и натюрморт. Его работы с изображением полей, домиков, деревьев, обнаженных или заснеженных производят глубокое впечатление, обладают особым настроением и безмолвием.

Для некоторых картин Виктор Красильников разработал особую технологию. Разливая краску тонкими струями по поверхности оргалита, он точно 
моделировал необходимые образы.

Виктор Красильников оставил целый ряд прекрасных и тонких по настроению картин. Его искусство, специалисты называют камерным, наполненным особой 
тишиной.

Произведения В. П. Красильникова хранятся в коллекциях Новосибирского государственного художественного музея, Новосибирского государственного краеведческого музея, в частных собраниях Германии, США, Франции, Швейцарии.

 

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости