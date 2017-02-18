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В Кузбассе открылась фотовыставка «Вершина»

15 февраля в Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась фотовыставка «Вершина».

Проект посвящен двум памятным датам в истории кузбасского альпинизма: первой кузбасской экспедиции в Гималаи на гору Макалу в в 1996 году и десятилетию, а 10 лет назад в 2006 г. на трагической гибели на подступах к вершине К2 (Чогори, Пакистан) альпинистов из — Аркадия Кувакина (Кемерово), Петра Кузнецова (Красноярск), Юрия Утешева (Междуреченск), Александра Фойгта (Новокузнецк).

В экспозиции выставки представлены 60 художественных фотографий Евгения Виноградского, Александра Гапонова, Аркадия Кувакина, Петра Кузнецова, Дмитрия Михайлова, Глеба Соколова, Александра Фойгта и Сергея Шакуро.

Уникальность работ состоит в том, что многие снимки сделаны во время восхождений на вершины в трудных погодных условиях. Почти половину представленных работ составляют фотографии альпиниста Глеба Соколова, мастера высотной фотографии. 

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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