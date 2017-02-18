В Москве пройдет Марш памяти Бориса Немцова

Мэрия Москвы согласовала проведение 26 февраля Марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает Газета.ру.

Акция начнется 26 февраля в 14.00 и пройдет от Страстного бульвара по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова. После окончания участники акции без агитации пройдут к Большому каменному мосту — месту убийства Бориса Немцова и возложат цветы.

Заявка согласована на 30 тыс. человек.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления.