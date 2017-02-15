В Кузбассе разработан электронный путеводитель по заповедникам

В Кузбассе разработали и подготовили к презентации новый электронный ресурс "Путеводитель по особо охраняемым природным территориям Кузбасса", который содержит сведения о государственных природных заповедниках и заказниках, национальных парках, памятниках природы, ботанических садах, сообщает пресс-служба АКО.

По данным областной дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в Кузбассе функционируют 13 зоологических заказников регионального значения общей площадью более 479,4 гектара. В числе памятников природы — Костенковские скалы, природные комплексы "Чумайский бухтай" и "Кузедеевский", а также вековая сосна в городе Березовске.

Торжественное открытие Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий прошло во вторник в Кемеровской областной научной библиотеке имени В.Д.Федорова. в библиотеке была представлена выставка "Лицом к природе", в которую вошли книги, фотографии, плакаты и документы, посвященные экологии. Выставка подготовлена сотрудниками библиотеки совместно с госархивом области и музеем «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ.

Кроме того, в библиотеке была открыта фотовыставка «Природа Сибири» новокузнечанина Павла Сухоребрикова и представлен проект «Новые экологические сказки. Известная шорская певица Чылтыс Таннагашева исполнила «Музыку тайги», а все желающие смогли посетить театрализованную чайную церемонию «Чайное разнотравье Кузбасса»