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Из-за превышения уровня метана на шахте им. Кирова в Кузбассе эвакуировано более 200 горняков

Фото: life.ru

Сегодня в 2:25 по местному временив городскую единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что в Кузбассе на шахте им. Кирова в Ленинске-Кузнецком в лаве произошло срабатывание датчиков на превышение уровня метана. На момент сообщения в шахте находилось 210 человек.

Работники шахты им. Кирова были эвакуированы. В 07:06 работы по возведению подпорных перемычек для нормализации проветривания были завершены. В настоящее время превышения уровня метана нет, в шахте работает 288 человек.

На месте работает комиссия по установлению причин происшествия, проводится мониторинг газовоздушной обстановки. 

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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