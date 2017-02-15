Из-за превышения уровня метана на шахте им. Кирова в Кузбассе эвакуировано более 200 горняков

Сегодня в 2:25 по местному временив городскую единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что в Кузбассе на шахте им. Кирова в Ленинске-Кузнецком в лаве произошло срабатывание датчиков на превышение уровня метана. На момент сообщения в шахте находилось 210 человек.

Работники шахты им. Кирова были эвакуированы. В 07:06 работы по возведению подпорных перемычек для нормализации проветривания были завершены. В настоящее время превышения уровня метана нет, в шахте работает 288 человек.

На месте работает комиссия по установлению причин происшествия, проводится мониторинг газовоздушной обстановки.