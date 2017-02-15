Погода
на 16 февраля
-21°C
Курс валют
на 15 февраля
$ 57.5
60.7
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости ТайгиВ Кузбассе выявлено превышение норм марганца в питьевой воде
Новости

В Кузбассе выявлено превышение норм марганца в питьевой воде

Прокуратура Кемеровской области  провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в Кузбассе, и выявила превышение допустимых норм марганца в питьевой воде города Тайга, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены после забора воды в жилых домах Тайги. Результаты лабораторных исследований показали, что в воде сохранилась небольшая окисляемость — показатель загрязнение воды, а также наличие марганца, предельно-допустимая концентрация которого превышена более чем в 20 раз.

Проводится проверка деятельности контролирующих органов, органов местного самоуправления и "Водоканала" по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства по обеспечению потребителей питьевой водой. Прокуратура потребовала от главы Тайги и руководства "Водоканала" устранить выявленные нарушения санитарных требований по обеспечению населения питьевой водой.

По данным Общероссийского Народного Фронта в Кемеровской области, в Тайге с 2010 года ведется реконструкция систем водоснабжения, однако с 2015 года качество воды стало хуже. При этом горожане жаловались в мэрию, но реакции не последовало.

Активисты планируют обратиться в прокуратуру с просьбой проверить эффективность расходования средств, выделенных на ремонт гидросооружений и строительство насосно-фильтровальной станции. Средства были выделены из местного и областного бюджетов.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости