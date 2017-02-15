В понедельник, 13 февраля, в Кузбассе прошло заседании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области.

По решению совета из перечня инвестиционных проектов Кемеровской области были исключены проекты ООО «Кузнецкая рыбная компания» и ООО «Завод натуральных молочных продуктов» (Новокузнецк).

Проект строительства цеха по производству и переработке рыбной продукции ООО «Кузнецкая рыбная компания» исключается из списка инвестиционных проектов в связи с окончанием срока действия статуса.

В настоящее время проект реализован. Все заявленные в соглашении результаты достигнуты. В декабре 2015 года были закончены строительные работы, закуплено и установлено основное оборудование. Производство было запущено в первом квартале 2016 года. Инвестиции в проект составили 179,4 млн рублей. Льгот по налогу на имущество за весь период господдержки организация получила на 1,5 млн рублей.

«Завод натуральных молочных продуктов» был вынужден отказаться от строительства завода по переработке молока и выпуску молочной продукции в Новокузнецке, несмотря на то, что предприятие ввело в строй первую очередь, но из-за недостаточного спроса на продукцию было вынуждено отказаться от дальнейшей реализации проекта.

Кроме того, совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области не стал заключать соглашение с ООО «Авексима Сибирь», об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск».

«Авексима «Сибирь» предложила для реализации проект по созданию производства лекарственного препарата – активированный уголь в капсулах. Однако на заседании совета компании было указано, что предложенный проект не соответствует требованиям, установленным правительствам для проектов резидентов ТОСЭР в монопрофильных городах. По этим требованиям, компания обязана создать на новом производстве столько же рабочих мест, сколько создано на ее уже действующем производстве (среднесписочная численность за последние три года). По новому проекту предполагается создание 30 новых рабочих мест, а на «Анжеро-Судженском химфармзаводе» среднесписочная численность персонала за последние три года составляет 489 человек.

Проект «Авексима Сибирь» предполагает, что в течение 2017 года будет налажено производство активированного угля проектной мощностью 8,4 млн капсул в год с инвестициями 6,5 млн руб., срок окупаемости проекта — май 2018 года.

Напомним, Совет по инвестиционной и инновационной деятельности за девять лет работы рассмотрел 130 заявок организаций на предоставление господдержки. Общий объем господдержки с учетом федеральных средств субсидий за период работы Совета составил 4,6 млрд рублей, в том числе налоговые льготы – 3,7 млрд рублей. Организациями, включенными в данный перечень и реестр инвестировано 105,8 млрд рублей, в том числе 93 млрд рублей – капвложения. Налоги и иные обязательные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды всех уровней составили 11,1 млрд рублей в том числе в консолидированный бюджет 73 млрд рублей.