Кемеровский областной театр кукол отметил 75-летие

На минувшей неделе, 8 февраля, Кемеровский областной театр кукол имени Гайдара отметил 75-летие со дня образования.

Театр кукол был создан в годы Великой Отечественной войны на базе новосибирского театра «Красный факел», который в военные годы переехал в Новокузнецк. В феврале 1942-го здесь впервые показали детский кукольный спектакль – «Волк и семеро козлят».

В 1961 году областной театр кукол перевели в Кемерово. За это время театр поставил более 300 спектаклей, неоднократно становился лауреатом фестиваля «Кузбасс театральный», а также региональных и международных премий.

В месяц юбилея в театре покажут спектакли, участвовавшие и побеждавшие в крупных фестивалях последних лет. 12 февраля — «Алису в стране Чудес», 18 и 19 февраля – «Белку и пумпурум», 25 и 26 февраля – «Крошечку-Хаврошечку».

А 18 марта артисты театра представят этот спектакль во внеконкурсной программе «Золотой маски» Детский Weekend-2017.