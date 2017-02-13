В Кемерове открылся второй McDonald’s

На минувшей неделе 10 февраля в Рудничном районе Кемерова, рядом с торговым центром «Север» открылся второй ресторан быстрого питания McDonald’s.

Площадь ресторана составляет 690 квадратных метров, он рассчитан на 163 посадочных места в помещении и 40 — на летней площадке. Ресторан оборудован концепцией «МакАвто» для обслуживания автомобилистов, которая работает круглосуточно, сам ресторан работает с 7 до 24 часов.

По словам представителя ООО «Гид» (франчайзи McDonald’s в России), компания планирует открыть в Кемерове ещё один ресторан McDonald’s, предположительно в Ленинском районе Кемерова в 2018 году.

Открытый в Кемерове ресторан стал 14-м в СФО, открытым по системе франчайзинга.