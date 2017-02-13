В Кузбассе откроется экспериментальная лаборатория сыроварения

С 8 по 15 февраля. в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте проходит празднование Дня российской науки.

В рамках мероприятий в КГСХИ 15 февраля начнет работу научно-экспериментальная лаборатория сыроварения, базой для которой стала кафедра «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

Курсы по сыроварению организованы в лаборатории для мелких предпринимателей, фермеров и сыроделов-любителей, которые смогут освоить около 30 технологий изготовления сыра, в том числе полутвердых, полумягких, рассольных, вытяжных и других сыров.

Делиться опытом в теории и на практике будут как преподаватели вуза, так и успешные фермеры-сыроделы. Длительность обучения будет зависеть от выбранных технологий.