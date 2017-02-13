За месяц чистый отток капитала из России составил $2,2 млрд

По данным материалов Центробанка РФ, чистый отток капитала из России в январе 2017 года, согласно предварительной оценке платежного баланса, составил $2,2 млрд,, сообщает Росбалт.

За прошлый год чистый отток капитала из России, согласно предварительной оценке платежного баланса, упал в 3,7 раза и составил $15,4 млрд после оттока $57,5 млрд в 2015 год и $153 млрд в 2014 году.

Ранее ЦБ РФ обнародовал данные, согласно которым профицит текущего счета платежного баланса России в январе 2017 года увеличился почти в 2 раза в годовом выражении и достиг $8,6 млрд.