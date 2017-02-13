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В Кузбассе строится тепличный комплекс

В третьем квартале 2017 года в Кузбассе в Яшкинском районе ООО «КДВ Яшкинские теплицы» планирует запустить тепличный комлекс по производству овощей и зелени в закрытом грунте, сообщает «КоммерсантЪ».

По информации издания, на площадке будущего комплекса уже проведены земельные работы, поставлен каркас, проведены коммуникации. В ближайшее время планируется смонтировать оборудование, а в третьем квартале — высадить рассаду и запустить производство.

Общая площадь теплиц составит 9,8 га, на предприятие будет занято 90 человек, планируемый объем инвестиций — 1,1 млрд руб.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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