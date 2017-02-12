Цены на бензин в России продолжают расти

По данным Федеральной службы государственной статистики, потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 30 января по 5 февраля 2017 года повысились на 0,2%, сообщает Росбалт.

Рост цен на бензин за отчетный период наблюдался в 44 центрах субъектов РФ. Более всего цены увеличились в Казани — на 1,3%, Нальчике — на 1,1%. Снижение цен на бензин на 0,7% зафиксировано в Архангельске, на 0,3% — в Симферополе и на 0,2% — в Иркутске. В Москве бензин подорожал на 0,2%, Санкт-Петербурге ­— на 0,1%.

При этом в среднем по России стоимость бензина А-76 (АИ-80) на 6 февраля повысилась на 9 копеек до 33,77 руб. Бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) подорожал на одну копейку до 35,64 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 7 копеек до 38,85 руб. Литр дизельного топлива на 6 февраля в среднем по стране стоил 37,55 руб. — по сравнению с данными на 30 января его цена уменьшилась на 4 копейки.

В Кузбассе на минувшей неделе средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 32, 85 руб., АИ-95 – 36,08 руб. Литр дизельного топлива составил 34,95 руб.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев в очередной раз обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой остановить рост цен на бензин в регионе. По данным администрации Кемеровской области, за 2016 год стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 выросла на 1,8 рубля, а всего за прошедший год цена увеличивалась пять раз.