В России стали экономить на основных продуктах питания

По данным доклада Росстата о социально-экономическом положении России, жители страны стали еще больше экономить на основных продуктах питания, сообщает «Российская газета». Из 24 пунктов продуктового списка снижение покупательной способности произошло по 16.

Согласно исследованию, количество рыбы, которую можно приобрести при нынешних доходах, сократилось на 12 кг, молока — на 26 л, говядины — на 1,5 кг, яиц — на 58 шт.

Кроме того, в 2016 году люди могли себе позволить меньше фруктов, сливочного и подсолнечного масла, чая и баранины.

По данным экспертов, 53% жителей страны перешли на покупку более дешевых продуктов.