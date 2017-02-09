Алексей Навальный и Петр Офицеров снова осуждены по делу «Кировлеса»

Вчера Ленинский районный суд города Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, признав его виновным в хищении 16 млн рублей у «Кировлеса». Бизнесмен Петр Офицеров получил четыре года условно. Также оба фигуранта приговорены к штрафам в размере 500 тыс. рублей, сообщает Росбалт.

Нынешний пересмотр дела связан с решением ЕСПЧ, в котором говорится, что российские власти признали Навального виновным за действия, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности, а обвинение связано с его политической активностью. Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр в Ленинский районный суд.

Напомним, по версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области, в мае—сентябре 2009 года Навальный, вступив в сговор с директором «Вятской лесной компании» Офицеровым и гендиректором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым, организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса на сумму свыше 16 млн рублей. Суд в очередной раз согласился с доводами обвинения.

По словам адвокатов, обвинительное заключение и текст приговора суда почти дословно совпадают с теми, что были озвучены на прошлом процессе, за исключением показаний свидетелей, которых в этот раз не допрашивали.

Таким образом, после того, как приговор вступит в законную силу после апелляции, Навальный будет лишен возможности участвовать в следующих президентских выборах.