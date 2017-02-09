В Кузбассе открылась выставка "Рыбный день"

Сегодня в новокузнецкой галерее "2 Суворова" открылась художественная выставка "Рыбный день", которую предоставил новосибирский арт-центр "Красный".

В экспозиции представлены графические работы, живопись, объекты декоративно-прикладного искусства. Все работы, так или иначе, включают образы рыбы–воды-рыбалки-рыбака, разнообразные по сюжетам и жанрам.

Впервые проект экспонировался в Новосибирске. Новокузнецкая версия проекта дополнена работами художников Новокузнецка, Симферополя, Санкт-Петербурга.