Погода
на 10 февраля
-15°C
Курс валют
на 9 февраля
$ 58.91
62.92
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости НовокузнецкаВ Кузбассе открылась выставка "Рыбный день"
Новости

В Кузбассе открылась выставка "Рыбный день"

Сегодня в новокузнецкой галерее "2 Суворова" открылась художественная выставка "Рыбный день", которую предоставил новосибирский арт-центр "Красный".

В экспозиции представлены графические работы, живопись, объекты декоративно-прикладного искусства. Все работы, так или иначе, включают образы рыбы–воды-рыбалки-рыбака, разнообразные по сюжетам и жанрам.

Впервые проект экспонировался в Новосибирске. Новокузнецкая версия проекта дополнена работами художников Новокузнецка, Симферополя, Санкт-Петербурга.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости