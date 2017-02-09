В Кузбассе открылся фестиваль памяти Владимира Высоцкого

Сегодня в Новокузнецке открылся ежегодный шестнадцатый фестиваль авторской песни “Высоцкий в Новокузнецке».

В течение четырех дней в Театре металлургов пройдут пять концертов, в которых примут участие более восьмидесяти исполнителей из Москвы, Томска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Кемерова, Бийска, Усть-Кабырзы и Прокопьевска.

Авторы и исполнители будут соревноваться в пятиноминациях: лучший автор, лучший исполнитель, лучший ансамбль, лучшее исполнение песни Высоцкого и лучшее посвящение Высоцкому. Кроме того, предусмотрены специальные призы: приз зрительских симпатий, приз основателя фестиваля Вячеслава Павлова и приз председателя оргкомитета фестиваля — Алексея Юрьева

11 февраля участники фестиваля возложат цветы к Вечному огню на площади Побед и к мемориальным плитам Владимира Высоцкого.

Вход на все концерты свободный, кроме концерта для ветеранов, который состоится 10 февраля. Победитель фестиваля будет объявлен 11 февраля.

Фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке» проходит с 2002 года, в память о визите Высоцкого в город в феврале 1973 года.