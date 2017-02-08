Три предприятия в Кузбассе оштрафованы почти на 500 тыс. рублей

По сообщению пресс-службы прокуратуры Кемеровской области после проверки природоохранной прокуратуры за загрязнение окружающей среды на ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (Анжеро-Судженск), ОАО «Шахта «Заречная» (Полысаево), ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье» (Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий районы) были наложены штрафы в размере 440 тыс. рублей, сообщает Авант-Партнер.

Проверка нарушения законов об охране атмосферного воздуха, установила, что НПЗ «Северный Кузбасс» в течение двух лет выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества (стирол, диоксид серы, дизельное топливо) без соответствующих разрешений, шахта «Заречная» с октября 2016 года – диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углерод оксид, летучую золу и сажу, а у СХО «Заречье» три установки очистки газа в течение 2015-2016 гг. не проверялись и не оценивалось их техническое состояние.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении трёх предприятий 9 административных дел. Руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений, а управление Росприроднадзора по Кемеровской области рассмотрело представленные прокуратурой административные материалы и назначило штрафы.