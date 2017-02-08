В Кузбассе открыто конкурсное производство на НкВЗ

Арбитражный суд Кемеровской области открыл процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ), сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы суда.

По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, кредиторы на собрании в декабре 2016 года отклонили план внешнего управления и приняли решение обратиться в кемеровский арбитражный суд с ходатайством о признании НкВЗ банкротом и открытии конкурсного производства.

В реестр кредиторов НкВЗ включены требования на общую сумму более 5,9 млрд рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором завода является лизинговая компания ПАО «ТрансФин-М», которая ранее заявляла о плане восстановления платежеспособности вагонзавода путем создания на его базе индустриального парка.

Ранее «Новокузнецкий вагоностроительный завод» выпускал железнодорожные грузовые вагоны, металлоконструкции, осуществлял техобслуживание и ремонт подвижного состава. Производственная мощность предприятия составляла 5 тыс. вагонов в год. Производство остановлено с июля 2015 года.